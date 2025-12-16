Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırşehir Şubesi'nde gençlerle ve gönüllülerle bir araya geldi.

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırşehir Şubesi'nde gençlerle ve gönüllülerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 19:30 Güncelleme: 16.12.2025 - 19:30
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kırşehir'de gençlerle ve gönüllülerle buluştu
        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırşehir Şubesi'nde gençlerle ve gönüllülerle bir araya geldi.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Dinç, davranışsal ve kimyasal bağımlılıkların en çok sıkıntı yaşanan konuların başında geldiğini söyledi.

        Bağımlılığın toplumun huzuru, sükunu anlamında en temel meselelerden birisi ve bütün toplumun problemi olduğunu anlatan Dinç, Yeşilay'ın, Türkiye'de 105 noktada ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği veren danışmanlık merkezlerinin bulunduğunu ifade etti.

        Dinç, vatandaşların 115'i arayarak buradan ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet alabildiğini dile getirdi.

        Yatılı rehabilitasyon merkezlerinin de bulunduğunu, sundukları tedavi hizmetlerinin tamamının ücretsiz olduğunu aktaran Dinç, 85 binin üzerinde insana Yeşilay danışmanlık merkezlerinde destek verdiklerini dile getirdi.

        Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgi veren Dinç, şunları kaydetti:

        "Bir insan bağımlılığından dolayı kendisi ya da başkaları için tehdit haline geldiğinde eğitime, ıslaha ve zorunlu tedaviye mahkeme kararıyla alınabilir. Bununla alakalı çok güzel yapılandırılmış bir kanunumuz var. Bu kanunun uygulanması noktasında elverişli yeri, tanımlanması, çerçevesi, programı veya süresi belli bir yapı yok. Dolayısıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılığa düşmüş kardeşlerimizin bağımlılık etkisi altındayken gönüllü tedaviye başvurmaları söz konusu olmayabilir. Tedaviyi gönüllülüğe bırakmak bazı vakalar için fevkalade yanlış olacaktır. Dolayısıyla halihazırda böyle bir kanun maddemiz varken bunun uygulanmasına, bağımlı kardeşlerimizin bu problemden kurtulmasına bizim önayak olmamızı mümkün kılan bir uygulamaya acil olarak geçilmesi gerekiyor. Zorunlu tedavi meselesinin uygulanmasında net bir çerçevenin çizilmesine toplum olarak acil ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum."

        Programa Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş de katıldı.

