Kırşehir'de 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırşehir'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırşehir'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezine yakın bir ikamette saklanan hükümlüyü yakaladı.
Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.