Kırşehir'de 1 milyon makaron ele geçirildi
Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen saha ve analiz çalışmaları sonucu, yüklü miktarda makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezinde bir kamyonette yapılan aramada, 1 milyon makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.