Kırşehirli dağcılar Kervansaray Dağı'na tırmandı
Kırşehirli bir grup dağcı, kent merkezi yakınlarındaki Kervansaray Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği'nin organize ettiği etkinlik kapsamında 5 dağcı, kent merkeziyle Boztepe ilçesi arasında Kervansaray'ın yakınlarında bir araya geldi.
Burada son kontrollerini yapan dağcılar, Kervansaray Dağı'nın 1679 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanışa başladı.
Karla kaplı zeminde ve rüzgarın etkisiyle güçlükle ilerleyen dağcılar, yaklaşık 2,5 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaştı.
Zirvede yanlarında götürdükleri Kırşehir pekmezini karla buluşturarak yiyen dağcılar, daha sonra inişe geçti.
Kırşehirli Dağcı İlknur Doğan, zorlu yürüyüşün ardından zirveye tırmandıklarını, burada Kırşehir'in pekmezini karla buluşturup yediklerini söyledi.
