        Kırşehir'de 1. Aşık Paşa Dil ve Şiir Festivali yapıldı

        Kırşehir'de 1. Aşık Paşa Dil ve Şiir Festivali yapıldı

        Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 1. Aşık Paşa Dil ve Şiir Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:25 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:25
        Kırşehir'de 1. Aşık Paşa Dil ve Şiir Festivali yapıldı
        Kırşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 1. Aşık Paşa Dil ve Şiir Festivali gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen festivalde konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan "Garibname" başta olmak üzere eserler yazan ilk Aşık Paşa’nın, Kırşehir'de anılması ve anlatılmasının önemli olduğunu belirtti.

        Yunus Emre, Şeyh Ahmed Gülşehr, Pir Sultan Abdal, Dadaloğlu ve Aşık Paşa'nın da Türkçeye yüzyıllar öncesinden verdikleri değer ve ürettikleri eserleriyle bugüne gelmesine katkı sunduklarını anlatan Ekicioğlu, bu değerlerin daha iyi anlaşılması ve yaşatılması için paneller, konferanslar düzenlediklerini dile getirdi.

        Aşık Paşa Dil ve Şiir Festivali'ni gelenekselleştireceklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Aşık Paşa'nın manevi ve edebi kişiliğinin gelecek kuşaklara daha sağlıklı aktarılması noktasında önemli olduğunu düşündüğüm paneller, konferanslar düzenlenmesi ve geleneksel hale getireceğimiz Aşık Paşa Dil ve Şiir Festivali'nin tertiplenmesi, başta Türkçemizin dilimizin şiirimizin daha çok sahiplenilmesi noktasında önemli bir boşluğu dolduracaktır." ifadelerini kullandı.

        İki gün sürecek festival kapsamında, Aşık Paşa'nın hayatı, edebi kişiliği ve eseri hakkında sunumlar gerçekleştirilirken, eserleri de seslendirildi.

