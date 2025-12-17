Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:13 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:16
        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda şüpheli M.T.E'nin ilçe merkezine yakın ikametinde yapılan aramada, 5 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 253 tabanca fişeği ve 34 kenevir tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

