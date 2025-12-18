Habertürk
        Kırşehir'de "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" düzenlendi

        Kırşehir'de "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" düzenlendi

        Kırşehir Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Bizim Hikayemiz Projesi" kapsamında "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        18.12.2025 - 16:23
        Kırşehir'de "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" düzenlendi
        Kırşehir Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Bizim Hikayemiz Projesi" kapsamında "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kırşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmeleri yaparak, çözüm önerilerinin ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.

        Engelli bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları sorunların çok yönlü ele alarak, kurumlararası işbirliğini güçlendirilmeyi, engelsiz yaşam anlayışının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Balcı, engellilerin eğitimden sosyal yaşama, istihdamdan sağlık ve bakım hizmetlerine kadar birçok alana daha kolay ulaşımlarını sağlamaya gayret ettiklerini belirtti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de ailelerle yapılan görüşmelerin ardından her ailenin ve çocuğun kendine özgü bir hikayesi olduğunu söyledi.

        Gülşen, alanında uzman kurum temsilcileri ve engelli ailelerin bir araya getirdikleri çalıştayın ardından gerekli tüm adımların atılacağını sözlerine ekledi.

        Çalıştay, katılımcıların atölye, istişare ve değerlendirme görüşmeleriyle sürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

