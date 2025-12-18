Kırşehir'de "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" düzenlendi

Kırşehir Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Bizim Hikayemiz Projesi" kapsamında "Engelsiz Yaşam Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kırşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmeleri yaparak, çözüm önerilerinin ele alınmasını amaçladıklarını söyledi.

Engelli bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları sorunların çok yönlü ele alarak, kurumlararası işbirliğini güçlendirilmeyi, engelsiz yaşam anlayışının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini anlatan Balcı, engellilerin eğitimden sosyal yaşama, istihdamdan sağlık ve bakım hizmetlerine kadar birçok alana daha kolay ulaşımlarını sağlamaya gayret ettiklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de ailelerle yapılan görüşmelerin ardından her ailenin ve çocuğun kendine özgü bir hikayesi olduğunu söyledi.