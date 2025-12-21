Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kaynakçılığı öğrenen yükümlüler meslek sahibi oldu

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de "Bir Mesleğin Olsun Projesi" kapsamında açılan kursta kaynakçılığı öğrenen 21 yükümlü, kendilerine yeni iş alanı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaynakçılığı öğrenen yükümlüler meslek sahibi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERKAN GÜNER - Kırşehir'de "Bir Mesleğin Olsun Projesi" kapsamında açılan kursta kaynakçılığı öğrenen 21 yükümlü, kendilerine yeni iş alanı oluşturdu.

        Yükümlülerin topluma kazandırılması, rehabilitasyonunu ve yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Bir Mesleğin Olsun Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün atölyesinde açılan kaynakçılık kursuna katılan yükümlüler, gazaltı kaynakçılığı hakkında teknik, teorik ve uygulamalı eğitimler aldı.

        Toplam 218 saatlik kursu tamamlayan yükümlülere sertifika ve operatörlük belgeleri verildi.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, en çok iş imkanı olan meslekler arasında yer alan kaynakçılıkla ilgili kurs açarak yükümlülerin meslek sahibi olmalarını hedeflediklerini söyledi.

        Gazaltı kaynakçılığının gemi imalatından inşaat sektörüne, havacılık sektöründen savunma sanayisine, endüstriden otomotiv sektörüne kadar birçok alanda iş imkanı sağlayan bir meslek olduğunu vurgulayan Ener, insana değer veren bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

        Ener, yeni bir sayfa açmak isteyen yükümlülere yönelik meslek edindirme ve hayata hazırlama projelerine önem verdiklerini ifade ederek, farklı çalışmalarla yükümlüleri iyi birer vatandaş yapmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

        Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren de yükümlülerin topluma adapte olmalarında karşılaştıkları sorunların başında işsizlik problemi geldiğini söyledi.

        Eren, Kırşehir'de en çok ihtiyaç duyulan meslek kategorisinde kaynakçılık mesleğinin ikinci sırada olduğunu belirtti.

        "Bir Mesleğin Olsun Projesi"nin yükümlülerden ilgi gördüğünü ve kursa katılanların mesleği iyi bir şekilde öğrenmeye gayret ettiğini vurgulayan Eren, "Gazaltı kaynakçılığının çok fazla alanda istihdam sağladığını tespit ettik. Amacımız yükümlülerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak kaynakçılık mesleğine adım atmalarını, eğitim alabilmelerini sağlamaktır." dedi.

        - "Rahat bir şekilde iş bulabilecekler"

        Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selim Erbaş ise kentte sanayi esnafından organize sanayideki işletmelere kadar en çok aranan personelin kaynakçı olduğunu dile getirdi.

        Merkezin atölyesinde kendi metal öğretmenlerince verilen kursta 21 yükümlünün 218 saatlik bir kaynakçılık eğitimi aldığını anlatan Erbaş, "İstihdam alanı çok geniş olduğu için rahat bir şekilde iş bulabilecekler. Buraya gelen yükümlülerle yaptığımız görüşmelerde, meslek öğrenmeye hevesli olduklarını fark ettik. Bu da onlar için büyük bir şans." diye konuştu.

        Metal teknolojisi öğretmeni Deniz Demirel de kursta MEB onaylı bir müfredatla ilk önce iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak eğitim verdiklerine dikkati çekti.

        Demirel, metallerin işlenmesi, markalama, kesme ve kaynağa hazır hale getirilmesi hakkında bilgilendirmenin ardından gazaltı kaynak makinesinin kurulumundan kullanım aşamasına kadar gerekli eğitimleri verdiklerini anlatarak, "Bu eğitimlerden sonra kaynaklarına geçtik. Metalleri istediğimiz ölçülerde kesip kaynağa hazır hale getirebiliyorlar. Gazaltı kaynakçılığını öğrenir hale geldiler. Sektörün duyduğu kaynakçı ihtiyacını da giderebilecek pozisyonda gerekenleri öğrendiler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de trafik denetimlerinde 91 motosikletliye işlem yapıldı
        Kırşehir'de trafik denetimlerinde 91 motosikletliye işlem yapıldı
        Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu
        Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu
        Bozkırda kuraklığa dayanıklı 25 çeşit yerli ürünün demonstrasyon ekimi yapı...
        Bozkırda kuraklığa dayanıklı 25 çeşit yerli ürünün demonstrasyon ekimi yapı...
        Yazar Gönen, mezun olduğu ilkokulda öğrencilerle buluştu
        Yazar Gönen, mezun olduğu ilkokulda öğrencilerle buluştu
        Mezun olduğu okulda teknoloji bağımlılığından kurtulma yollarını oyunla anl...
        Mezun olduğu okulda teknoloji bağımlılığından kurtulma yollarını oyunla anl...
        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yak...
        Kırşehir'de hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yak...