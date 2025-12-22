Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:41 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kızıldağ Yeniyapan Şehit Muzaffer Kılıçaslan İlkokulu'nda eğitim faaliyeti düzenledi.

        "Trafik bilinci küçük yaşta kazanılır" mottosuyla düzenlenen programda, öğrencilere okul servislerine güvenli inme binme kuralları, trafik ışık ve işaretlerinin anlamları ve yaya olarak dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

        Eğitimde, öğrencilere jandarmanın kullandığı ekipmanlar da tanıtıldı.

        Ayrıca Trafik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "trafik köşesi" panosunu okula hediye eden ekipler, öğrencilere çocuk dergisi ve boyama kitabı da dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırıyo...
        Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırıyo...
        Kırşehir'de çiftçinin 'yağış' beklentisi
        Kırşehir'de çiftçinin 'yağış' beklentisi
        Kaynakçılığı öğrenen yükümlüler meslek sahibi oldu
        Kaynakçılığı öğrenen yükümlüler meslek sahibi oldu
        Kırşehir'de trafik denetimlerinde 91 motosikletliye işlem yapıldı
        Kırşehir'de trafik denetimlerinde 91 motosikletliye işlem yapıldı
        Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu
        Kırşehir'de sahte altın oyununu kuyumcunun dikkati bozdu
        Bozkırda kuraklığa dayanıklı 25 çeşit yerli ürünün demonstrasyon ekimi yapı...
        Bozkırda kuraklığa dayanıklı 25 çeşit yerli ürünün demonstrasyon ekimi yapı...