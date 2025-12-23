KESOB Başkanı Öztürk'ten esnafa yönelik borç yapılandırması talebi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, yeni yılda geniş kapsamlı bir borç yapılandırması gerektiğini savundu.

Öztürk, yazılı açıklamasında, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatının temel direklerinden biri olan esnaf ve sanatkarların yeni yıla girerken iyileştirme ve destek taleplerinin bulunduğunu belirtti.

Esnaf ve sanatkarların prim, vergi ve kredi borçları ile belediyelere, meslek odalarına ve birliklere aidat borçları bulunduğunu ifade eden Öztürk, 2026 yılı itibarıyla esnaf ve sanatkarlar için geniş kapsamlı, uzun vadeli, düşük faizli ve cezaların silindiği bir borç yapılandırması gerektiğini kaydetti.

Esnafın geleceğe umutla bakarak yoluna devam etmek istediğini vurgulayan Öztürk, KESOB olarak esnafın sesi olmaya, haklı taleplerini her platformda dile getirmeye, çözüm odaklı politikaların hayata geçirilmesi için ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.