        Kırşehir Haberleri

        KESOB Başkanı Öztürk'ten esnafa yönelik borç yapılandırması talebi

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, yeni yılda geniş kapsamlı bir borç yapılandırması gerektiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:20 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:20
        
        

        Öztürk, yazılı açıklamasında, ülkenin ekonomik ve sosyal hayatının temel direklerinden biri olan esnaf ve sanatkarların yeni yıla girerken iyileştirme ve destek taleplerinin bulunduğunu belirtti.

        Esnaf ve sanatkarların prim, vergi ve kredi borçları ile belediyelere, meslek odalarına ve birliklere aidat borçları bulunduğunu ifade eden Öztürk, 2026 yılı itibarıyla esnaf ve sanatkarlar için geniş kapsamlı, uzun vadeli, düşük faizli ve cezaların silindiği bir borç yapılandırması gerektiğini kaydetti.

        Esnafın geleceğe umutla bakarak yoluna devam etmek istediğini vurgulayan Öztürk, KESOB olarak esnafın sesi olmaya, haklı taleplerini her platformda dile getirmeye, çözüm odaklı politikaların hayata geçirilmesi için ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

