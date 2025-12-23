Çiçekdağı ilçesinde 23 köye akıllı su sayaçları yerleştirildi

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı 23 köyde, mevcut su sayaçları akıllı su sayaçlarıyla yenilendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek, Çiçekdağı Kaymakamı Durdu Yavuz Öğüt, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar ile bir araya geldi.

Valilikteki toplantıda konuşan Demiryürek, modern altyapı ve sürdürülebilir su yönetimi hedefiyle başlatılan "Akıllı Su Sayacı Uygulaması"nın kent genelinde hızla yaygınlaştığını belirtti.

Tüm köylerde su kullanımında verimlilik ve tasarrufu sağlamak amacıyla mevcut sayaçları akıllı su sayaçlarıyla değiştirme işleminin devam ettiğini anlatan Demiryürek, muhtarlara su sayaçlarının değişimi işleminde sahada gösterdikleri gayret, özverili çalışma, vatandaşın ihtiyaçlarına göstermiş oldukları duyarlılık ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine sundukları katkılar için teşekkür belgelerini takdim etti.