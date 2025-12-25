Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kırşehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Kırşehir-Aksaray kara yolu kent girişinde bir otomobili durduran ekipler, sürücü M.B'nin üst aramasında 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.