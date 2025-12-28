Kırşehir'de yetiştirilen 65 tür tıbbi aromatik bitkinin çiftçilere alternatif ürün olması hedefleniyor

SERKAN GÜNER - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından yetiştirilen 65 tür tıbbi aromatik bitkinin çiftçilere alternatif ürün olması planlanıyor.

KAEÜ bünyesinde yürütülen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Projesi kapsamında kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Alanı'nda kekik, lavanta, kimyon, tıbbi nane, ada çayı, çörek otu, aynısefa, melisa, hatmi, dağ çayı, ekinezya, goji berry, aronya, biberiye ve kantaron gibi 65 çeşit ürün yetiştiriliyor.

Yaklaşık 10 dekarlık uygulama alanında yürütülen çalışmalarla, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru tür, doğru yetiştirme koşulları ve uygun hasat kurutma süreçleriyle üretilmesi sağlanarak, karşılaşılan standart dışı ve kaynağı belirsiz bitkisel materyal sorununa bilimsel çözüm sunulması da amaçlanıyor.

Hasat döneminde bahçeye davet edilecek çiftçilere uygulamalı eğitim verilecek çalışma ile bu bitkilerin alternatif ürün olarak çiftçiler tarafından da yetiştirilerek bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine, yapılan çalışmayla özellikle Kırşehir ve İç Anadolu Bölgesi'nde endemik ve tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğiyle standardizasyonunu sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda 65 farklı bitki türünü yetiştirip testlerle işlemesini yapmaya çalıştıklarını anlatan Karahocagil, şöyle konuştu: "Bitkisel ürün çeşitliliğini arttırmak, çiftçiye katma değeri yüksek ürünler önerebilmek ve yetiştiriciliğinin örneklerini sunarak teşvik etmek için yaptığımız bir çalışmadır. Sonuçta çiftçilerimize bir katma değer sağlayan yeni bir ürünü yetiştirme fırsatı vermiş oluyoruz. Aynı zamanda bu ürünlerin ayrıştırma ve işleme tesisini de kurarak sadece ham madde olarak değil, işlenmiş ürün şekliyle de satışlarının sağlanması için bir yol açmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Karahocagil, yetiştirdikleri ürünlerin molekülleri ve iç yapılarını incelemeyi de sürdürdüklerini dile getirdi. Bu çalışmanın gıda takviyesinden tıbbi çaylara, bazı tıbbi uygulamalara kadar kullanılabilecek ürünler geliştirilmesi açısından önemli bir avantaj sağlayacağını anlatan Karahocagil, "Bu açıdan tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." dedi.