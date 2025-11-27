Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        KAEÜ'de "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 16:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 16:08
        KAEÜ'de "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı düzenlendi
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yabancı Diller Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere bilgi verdi.

        KADES uygulamasını anlatan ekipler, yaşanabilecek farklı olumsuzluklarda öğrencilerin polisi aramasını istedi.

        Bilgilendirmenin ardından "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı gerçekleştirildi.

        Konferansta konuşan Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Nur Çetin, kadın ve ailenin güvenliği ile birlik bütünlüğünün toplumun inşası noktasında önemli rol aldığını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin kıymetli bir farkındalık olduğunu vurgulayan Çetin, özellikle gençlerin ailenin bütünlüğü ve toplum için önemini daha iyi idrak ettiklerini kaydetti.

        Çetin, destekleri için İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve poyis teşkilatına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

