        Kırşehir Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kırşehir'de öğrencilerle sahurda buluştu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kırşehir'de öğrencilerle sahurda bir araya geldi.

        Giriş: 25.02.2026 - 03:44
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kırşehir'de öğrencilerle sahurda buluştu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kırşehir'de öğrencilerle sahurda bir araya geldi.


        Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırşehir Neşet Ertaş Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, sahur programı öncesinde düzenlenen söyleşide gençlerle bir araya geldi.

        Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, ramazanın coşkusunu, bereketini ve manevi iklimini hep birlikte yaşamaya gayret ettiklerini belirterek, kadirşinaslık ve yardımseverlik duygularının zirveye ulaştığını söyledi.


        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere çok büyük değer verdiğini belirten Eminoğlu, gençler için yapılanların da farkında olunması gerektiğini ifade etti.

        Eminoğlu, 20 yıl önce yurt sayısının Türkiye'de toplamda 100 olduğunu anımsatarak, "Şu anda yaklaşık 1000 benzer yurdumuz var. 100 binlerden 1 milyonu aşan bir kapasiteye geldik. Bakanlığımız olarak Gençlik Merkezlerimiz, Genç Ofislerimiz var. 20 yıl önce Gençlik Merkezlerimizin sayısı Türkiye'de 9'du, şu anda Türkiye'de 600'e yakın Gençlik Merkezi var. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, 80 yılda 9 gençlik merkezi yapılmış, son 20 yılda üzerine 570 daha gençlik merkezi eklenmiş. Şu anda da yapımı devam eden 60-70 gençlik merkezimiz var." diye konuştu.

        - "Bugün dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var"

        Birçok yönde gençliğin kendisini geliştirmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Eminoğlu, dijital ve sosyal bir çağda yaşadıklarını, gençlerin teknolojiyi iyi okuyabilmeleri ve gündemi takip etmeleri gerektiğini söyledi.

        Eminoğlu, gençlikle gayret ederek daha iyi Türkiye'yi hep birlikte hazırlayacaklarını dile getirdi.

        Yerli ve milli savunma alanındaki çalışmalarda gençlerin yer aldığını anlatan Eminoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin geleceğini şu anda inşa eden oradaki genç kardeşlerimiz, 8 bine yakın genç mühendis var. Hepsi bugün HÜRJET'i, KAAN'ı, ANKA'yı inşa ediyor. O yüzden mutluyuz. İnşallah bu kardeşlerimizle ve sizlerle yeni bir Türkiye var. Çünkü artık Türkiye eski Türkiye değil, amatör ligden süper lige çıkmış bir Türkiye var. Bugün dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Bugün Somali, Etiyopya krizinde, Filistin, Gazze meselelerinde Türkiye masada. Ukrayna-Rusya ve tahıl krizinde, dünyadaki bütün meselelerde Türkiye masada. O yüzden eski Türkiye yok, yeni Türkiye var. Bununla birlikte artık küresel dünyada söz sahibi. Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki liderliği, gerçekten iradesi, iddiası çok kıymetli. Bunu da inşallah ileriye taşıyacak olan sizlersiniz."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ise yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal da Bakanlığın Kırşehir'deki yatırımlarının gençleri daha iyi bir geleceğe hazırladığını ve onların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından yurdun yemek salonuna geçen Eminoğlu ve gençler, sahur yaptı.

