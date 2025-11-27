Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Biyografi Akademisi'nde Yavuz Bülent Bakiler konuşuldu

        Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Biyografi Akademisi'nde, şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in hayatı ve eserleri istişare edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:11 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Biyografi Akademisi'nde Yavuz Bülent Bakiler konuşuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Biyografi Akademisi'nde, şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in hayatı ve eserleri istişare edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın konuşmacı olarak katıldığı programda, Bakiler'in edebi anlayışı, şiirleri ve hayatı değerlendirildi.

        Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Yavuz Bülent Bakiler'in Türk dilinin muhafazası ve müdafaası noktasında öne çıkan özel isimlerden birisi olduğuna dikkati çekerek, şiirleri, hayatı ve edebi bakış açısıyla örnek biri olduğunu vurguladı.

        Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Bıyıklı ise yeni nesillerin Türkçe şuuru kazanmasında Bakiler'in büyük emeği bulunduğunu belirterek, milletinin menfaatini gözeterek, milli kültürün ihyası için gece gündüz demeden çalıştığını söyledi.

        Yavuz Bülent Bakiler'in, kaleme aldığı kitaplarıyla okuyucularının da kalbine sızı düşürdüğünü anlatan Bıyıklı, "Türk okuru Bakiler'i sahiplendi, milyonlarca okura ulaştı. Kalemini, içinden çıktığı milletin millet olma vasfını kaybetmemesi için kullandı. Şiirinde Arif Nihat Asya'nın ihtişamı, Necip Fazıl'ın derinliği ve mücadele ruhu vardı. En önemlisi bütün bu tesirleri kendi şahsiyetinde eritip özgün bir edebiyat damarı açmayı başardı." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        KAEÜ'de "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı düzenlendi
        KAEÜ'de "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı düzenlendi
        Motorlu Taşıtlar Sınavına düzenekle girdi
        Motorlu Taşıtlar Sınavına düzenekle girdi
        Kırşehir'de 'Askıda Kantin' Projesiyle öğrencilere destek Başarılı ve örnek...
        Kırşehir'de 'Askıda Kantin' Projesiyle öğrencilere destek Başarılı ve örnek...
        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de safranın deneme ekimleri başarılı oldu
        Kırşehir'de safranın deneme ekimleri başarılı oldu
        Bozkırda Türk somonu üretim başarısı Hirfanlı Barajı'nda yetişen somonlar R...
        Bozkırda Türk somonu üretim başarısı Hirfanlı Barajı'nda yetişen somonlar R...