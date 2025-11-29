Kırşehir'de 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

Gözaltına alınan F.A. ve C.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kent girişinde bir minibüsü durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, 700 kilogram sahte deterjan ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve faturasız deterjan ile temizlik ürünlerinin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

