Kırşehir'de 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve faturasız deterjan ile temizlik ürünlerinin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent girişinde bir minibüsü durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, 700 kilogram sahte deterjan ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.A. ve C.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
