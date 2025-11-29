Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 10:32 Güncelleme: 29.11.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 700 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve faturasız deterjan ile temizlik ürünlerinin piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kent girişinde bir minibüsü durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada, 700 kilogram sahte deterjan ele geçirdi.

        Gözaltına alınan F.A. ve C.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
        Şef Cüneyt Asan, Kırşehir'de üniversite öğrencileriyle buluştu
        Şef Cüneyt Asan, Kırşehir'de üniversite öğrencileriyle buluştu
        Pancar yüklü kamyon devrildi
        Pancar yüklü kamyon devrildi
        Kırşehir'de yılın öğretmeni seçilen Gülsen Arıcı Güvenç: "Eğitim anaokulund...
        Kırşehir'de yılın öğretmeni seçilen Gülsen Arıcı Güvenç: "Eğitim anaokulund...
        Kırşehir Biyografi Akademisi'nde Yavuz Bülent Bakiler konuşuldu
        Kırşehir Biyografi Akademisi'nde Yavuz Bülent Bakiler konuşuldu
        KAEÜ'de "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı düzenlendi
        KAEÜ'de "Kadın ve Aile Güvenliği" konferansı düzenlendi