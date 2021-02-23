Zorunlu kış lastiği uygulaması geçtiğimiz yılın aralık ayından bu yana devam ediyor. Söz konusu uygulamanın ne zaman sonra ereceği araç sürücüleri tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NEDİR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak, gereğini yapmayanlara 776 lira ceza verilecek.

EGM DENETİMLERE DEVAM EDİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma göre, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 19-21 Şubat'ta ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Trafik polislerince 164 bin 793 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamada, 511 araçta kış lastiği kullanılmadığı tespit edildi.

Ayrıca çeşitli eksik ya da kusuru bulunduğu gerekçesiyle 551 araç trafikten men edildi, 106 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

Ekipler, denetim kapsamında tespit ettikleri 13 bin 33 trafik kural ihlaliyle ilgili sürücülere ya da araç plakalarına ceza kesti.