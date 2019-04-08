Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrılan, özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'nın (38) birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Eda Kaymaklı'nın cesediyle karşılaştı.

KORKUDAN ODAYA SAKLANDI

DHA'da yer alan habere göre Kaymaklı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, korkudan evin bir odasına saklanan adı açıklanmayan küçük kız ise polis ekipleri tarafından korumaya alındı. Eda Kaymaklı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Eda Kaymaklı'nın katil zanlısı olarak erkek arkadaşı olduğu iddia edilen U.T., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Sorgusunda cinayeti kıskançlık nedeniyle kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenilen U.T., adliyeye sevk edildi.