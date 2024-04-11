'Jon Snow' dizisi iptal edildi
Kit Harrington, 'Game of Thrones' izleyicilerinin yıllardır beklediği 'Jon Snow' dizisinin iptal edildiğini duyurdu
'Game of Thrones'ta 'Jon Snow' karakterini canlandıran oyuncu Kit Harington, karakterini konu edinecek dizinin geliştirilme aşamasında iptal edildiğini açıkladı.
'Game of Thrones' sonrası 'Jon Snow'un yaşadıklarını konu edinecek yapım ile ilgili Kit Harrington, projenin rafa kalktığını belirtti.
Kit Harington,; "Anlatacak doğru hikâyeyi bulamadık. Bu yüzden şimdilik diziyi bir kenara bırakmaya karar verdik. Gelecekte geri döneceğimiz bir zaman olabilir ancak şu anda rafa kaldırıldığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
George R.R. Martin’in kitaplarından esinlenen 'Game of Thrones', 2019’da ekranlara veda etmişti.
'Game of Thrones'un başarısının ardından 'House of the Dragon' da dahil olmak üzere George R.R. Martin'in eserlerine dayanan ve Westeros'ta geçen birçok dizi geliştirilmeye başlandı.