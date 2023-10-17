Kıvanç Tatlıtuğ Covid'i atlattı

Başak Dizer Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yakalandığı koronavirüsü atlattığını, sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir davete katılan Başak Dizer Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ'un üçüncü kez koronavirüsü yakalanmasıyla ilgili soruları; "Evet Covid oldu ancak atlattı. Oğlum ve ben de çok iyiyiz Kıvanç'ta çok şükür önemli bir şey olmadı. İyileşti zaten teşekkürler" şeklinde yanıtladı.