Kıvanç Tatlıtuğ Covid'i atlattı
Başak Dizer Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yakalandığı koronavirüsü atlattığını açıkladı
Başak Dizer Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yakalandığı koronavirüsü atlattığını, sağlığının iyi olduğunu söyledi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir davete katılan Başak Dizer Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ'un üçüncü kez koronavirüsü yakalanmasıyla ilgili soruları; "Evet Covid oldu ancak atlattı. Oğlum ve ben de çok iyiyiz Kıvanç'ta çok şükür önemli bir şey olmadı. İyileşti zaten teşekkürler" şeklinde yanıtladı.