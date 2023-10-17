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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Covid'i atlattı

        Kıvanç Tatlıtuğ Covid'i atlattı

        Başak Dizer Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yakalandığı koronavirüsü atlattığını açıkladı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 21:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:54
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        "Kıvanç, Covid'i atlattı"
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        Başak Dizer Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yakalandığı koronavirüsü atlattığını, sağlığının iyi olduğunu söyledi.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir davete katılan Başak Dizer Tatlıtuğ, Kıvanç Tatlıtuğ'un üçüncü kez koronavirüsü yakalanmasıyla ilgili soruları; "Evet Covid oldu ancak atlattı. Oğlum ve ben de çok iyiyiz Kıvanç'ta çok şükür önemli bir şey olmadı. İyileşti zaten teşekkürler" şeklinde yanıtladı.

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        #kıvanç tatlıtuğ
        #Başak Dizer Tatlıtuğ
        #covid
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