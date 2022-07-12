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Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık pozları

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Kurt Efe'yi kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'dan babalık pozları geldi. Ünlü oyuncunun fotoğraflarını eşi Başak Dizer paylaştı

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  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    İlk kez baba olma heyecanını yaşayan 38 yaşındaki oyuncudan oğluyla ilk fotoğraflar geldi.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    Başak Dizer, eşinin oğluyla 30. gün ve 3. ayında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Tatlıtuğ'un oğluyla verdiği pozları hayranlarından yoğun ilgi gördü.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    İŞTE KURT EFE

    Daha önce "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna "Şimdilik sarışın ama hatları annesi." yanıtını veren Tatlıtuğ'un oğlu geçtiğimiz haftalarda ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti. 

    Denizden çıkar çıkmaz soluğu Kurt Efe'nin yanında alan oyuncu, objektiflere böyle yansımıştı.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    Başak Dizer, ilerleyen dakikalarda oğlunu bakıcısının kucağına vermişti. O anlarda Kurt Efe'nin yüzü kameralara daha net yansımıştı.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    "BABALIĞA ALIŞTIM"

    Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü, evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun. Şimdi bir arkadaşımızın evladı dünyaya geldi. Onu ziyarete gidiyoruz, daha anlamlı oluyor. O heyecana bambaşka bir şekilde ortak olabiliyorsun." sözleriyle dile getirmişti.

    Eşi Başak Dizer'in de keyfinin yerinde olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, "Onun için de benim için de her şey daha güzel oldu. Daha anlamlı ve keyifli oldu." demişti.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    "DÖNÜŞMEYE BAŞLADIM"

    Tatlıtuğ, "Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler. Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    "ÇOK SEVMEK YETMEDİ"

    Ünlü oyuncu, eşiyle ilgili olarak da "Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi." demişti.

    Tatlıtuğ, ardından sözlerine şöyle devam etmişti:

    Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    "BİZİM İÇİN ANISI VAR"

    Başak Dizer de "Oğlunuza neden Kurt Efe ismini koyma kararı aldınız?" sorusuna, "Biz 'Kurt Seyit ve Şura' dizisi sırasında ilişkiye başladık Kıvanç'la. Dizideki karakter ismi de hoşuma gidiyordu. Telefonumda Kıvanç, 'Kurt' diye kayıtlıydı. Dizideki lakabını biz de oğlumuza lakap olarak koymak istedik, bizim için anısı var. Yanına da Efe'yi koyduk." cevabını vermişti.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    "KIVANÇ’A ÇOK GÜLÜYORUM"

    Aşklarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Başak Dizer de daha önce verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

    Kıvanç'a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar. Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabi, evlilikle bu çember genişledi.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    "EVLİLİĞİN YAPI TAŞI ANLAYIŞ"

    Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.
  • Babalık pozları... Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile fotoğraf! - Magazin haberleri

    "SEVGİ VE SAYGI BİTERSE BÜYÜ BOZULUR"

    Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek. Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.

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