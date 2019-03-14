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"KENDİMİ YENİDEN KEŞFETMEMİ SAĞLADI"

Gecede özel hayatı ile ilgili sorulara cevap vermeyen Kıvanç Tatlıtuğ, reklam filmi ile ilgili olarak, "Bu reklam filmi bana kendimi yeniden keşfetmemi sağladı çünkü reklam filmi sayesinde hala gitar çalıyorum. Ben zaten işim gereği müzik alanında çok eğitim aldım ve hala gitar çalarak şarkı söylemek beni çok mutlu ediyor" dedi.