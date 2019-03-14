Kıvanç Tatlıtuğ: Kendimi yeniden keşfetmemi sağladı

Giriş: 14.03.2019 - 08:20 | Güncelleme:  

Kıvanç Tatlıtuğ, bir giyim markasıyla birlikteliklerinin 10. sezonunu jean şıklığının göz kamaştırdığı çok özel bir geceyle kutladı. Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile bir reklamda birlikte oynayıp oynamayacağı sorularına Tatlıtuğ, "O bambaşka bir konsept olur. Bakalım o da kısmet" diyerek cevap verdi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, bir giyim markasıyla birlikteliklerinin 10. sezonunu jean şıklığının göz kamaştırdığı çok özel bir geceyle kutladı. Kıvanç’ın gitar performansıyla çok ses getiren reklam filmi, davetliler tarafından büyük alkış topladı.

  • 2Kıvanç Tatlıtuğ: Kendimi yeniden keşfetmemi sağladı - Magazin haberleri
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    DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

    Beşiktaş'taki etkinliğe Başak Dizer, Elçin Sangu, Melisa Pamuk, Bade İşçil, Yasemin ve İzzet Özilhan, Kerem Çatay, Kıvanç Kasabalı, Leyla Tanlar, Tanem ve Edhem Dirvana, Sarp Can Köroğlu, Zeynep Tosun, Duygu Sarışın, Cem Tatlıtuğ, Feridun Düzağaç ve Deniz Marşan’ın da aralarında bulunduğu yakın dostları ve moda dünyasının önemli isimleri katıldı.

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    "KENDİMİ YENİDEN KEŞFETMEMİ SAĞLADI"

    Gecede özel hayatı ile ilgili sorulara cevap vermeyen Kıvanç Tatlıtuğ, reklam filmi ile ilgili olarak, "Bu reklam filmi bana kendimi yeniden keşfetmemi sağladı çünkü reklam filmi sayesinde hala gitar çalıyorum. Ben zaten işim gereği müzik alanında çok eğitim aldım ve hala gitar çalarak şarkı söylemek beni çok mutlu ediyor" dedi.

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    "O BAMBAŞKA BİR KONSEPT OLUR"

    Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile bir reklamda birlikte oynayıp oynamayacağı sorularına Tatlıtuğ, "O bambaşka bir konsept olur. Bakalım o da kısmet" diyerek cevap verdi.

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