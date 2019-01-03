Kıvanç Tatlıtuğ tuttu, Başak Dizer pişirdi

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Çarpışma'da 'Kadir Adalı' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, yeni yılın ilk günlerini balık tutarak geçirdi. Tatlıtuğ, balık tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de o anları, "Akşama balık var" notuyla paylaştı