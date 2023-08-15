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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Kurt Efe'li fotoğraf - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe spor salonunda

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile'de rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, setlere verilen yaz arasında sporu aksatmıyor. Ailesiyle Bodrum'da bulunan Kıvanç Tatlıtuğ'a spor sonrasında oğlu Kurt Efe ile ilgilendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 17:16
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        2016'da dünyaevine giren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Tatlıtuğ ailesi bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor.

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        SHOW TV'nin beğeniyle izlenen dizisi 'Aile' ile ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ, sezon arasında formunu korumak için tatilde de spor salonundan çıkmıyor.

        Spor sonrasında Tatlıtuğ'un yanına oğlu Kurt Efe geldi. Başak Dizer o anları "Ve spor biter" notuyla sosyal medya sayfasına taşıdı.

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        39 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, spor yaparken çektiği bu fotoğrafı da geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.

        #kıvanç tatlıtuğ
        #Kurt Efe
        #başak dizer
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