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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin kumda dansı - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ ile Kurt Efe'nin kumda dansı

        Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Ünlü oyuncu, oğluyla kumsalda dans ettiği anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:46
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        Son olarak SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'de rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Portekiz'de tatil yapıyor.

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        Kıvanç Tatlıtuğ tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaştı.

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        Ünlü oyuncu, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayımladı.

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        Daha önce oğluyla ilgili konuşan Kıvanç Tatlıtuğ, duygularını; "Alıştım babalığa, isteyen herkese nasip etsin. Şimdi daha iyi anlıyorsun hangi şartlar altında büyüdüğünü. Evlat sahibi bir insan olarak o empatiyi kurabildik. Tecrübe kazanıyoruz, her gün yeni bir şey keşfediyorsun, yeni bir şey öğreniyorsun" sözleriyle dile getirmişti.

        #Kurt Efe
        #kıvanç tatlıtuğ
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