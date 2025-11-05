Habertürk
        Kıyıköy - İstanbul kaç kilometre? Kıyıköy - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Kıyıköy - İstanbul kaç kilometre? Kıyıköy - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Karadeniz kıyısında yer alan Kıyıköy, doğası, denizi ve sakin atmosferiyle İstanbul'a yakın olmasına rağmen bambaşka bir dünyaya açılan küçük bir sahil kasabası. Şehrin yoğun trafiğinden ve kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olan Kıyıköy, özellikle hafta sonu tatillerinde oldukça rağbet görüyor. Ancak birçok kişi, Kıyıköy - İstanbul kaç km? sorusunun yanıtını merak ediyor. Karayolu güzergahına, kullanılan ulaşım aracına ve hava koşullarına bağlı olarak bu süre değişebiliyor. İşte, İstanbul'dan Kıyıköy'e nasıl gidilir, yol ne kadar sürer? sorularının yanıtına ilişkin detaylar…

        Giriş: 05.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:03
        Kıyıköy - İstanbul kaç kilometre?
        Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı, Trakya’nın kuzeyinde yer alan küçük ama bir o kadar da popüler bir sahil kasabası. İstanbul’dan günübirlik ulaşımın mümkün olduğu bu bölge, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında hem bireysel araçla hem de otobüs seferleriyle sıkça ziyaret ediliyor. İstanbul’un farklı ilçelerinden Kıyıköy’e gitmek için tercih edilebilecek alternatif yollar bulunuyor. Bu yolların uzunluğu ve yol durumu da seyahat süresini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

        KIYIKÖY - İSTANBUL KAÇ KİLOMETRE?

        Kıyıköy - İstanbul arası ortalama 165 kilometre olarak ölçülüyor. Ancak bu mesafe, İstanbul’un hangi bölgesinden yola çıkıldığına göre değişebiliyor. Avrupa Yakası’ndan, özellikle Arnavutköy veya Silivri gibi kuzeybatı bölgelerden yola çıkanlar için mesafe 145 kilometreye kadar düşerken, Anadolu Yakası’ndan, örneğin Kadıköy veya Üsküdar’dan hareket edenler için yol 190 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yol genellikle TEM Otoyolu üzerinden ilerliyor. İstanbul’dan hareket eden sürücüler, Çatalca veya Saray üzerinden Kıyıköy tabelalarını takip ederek kısa sürede Karadeniz kıyısına ulaşabiliyor. Özellikle hafta sonları şehirden kaçanlar için bu rota oldukça popüler hale geldi.

        KIYIKÖY - İSTANBUL MESAFE NE KADAR?

        Kıyıköy - İstanbul mesafe ne kadar sorusunun cevabı, sadece kilometreyle değil, yolun kalitesiyle de açıklanabiliyor. Yolun büyük kısmı asfalt ve düzgün olmasına rağmen, Saray sonrası bölümlerde virajlı yollarla karşılaşmak mümkün. Bu nedenle özellikle ilk kez gidecek sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

        Yaklaşık 165 kilometrelik bu mesafe, özel araçla ortalama 2,5 ila 3 saat arasında tamamlanabiliyor. Trafik yoğunluğu, özellikle İstanbul çıkışı ve TEM bağlantı noktalarında seyahat süresini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Hafta içi erken saatlerde veya sabah erken saatlerde yola çıkmak, Kıyıköy’e daha rahat ulaşım sağlıyor. Kıyıköy’e ulaşımda toplu taşıma da bir seçenek. İstanbul’dan Kırklareli’nin Vize ilçesine giden otobüslerle ulaşım sağlanabiliyor, oradan ise kısa bir dolmuş yolculuğuyla Kıyıköy merkeze geçilebiliyor.

        KIYIKÖY - İSTANBUL KAÇ KM?

        Navigasyon uygulamaları, Kıyıköy - İstanbul arası ortalama 165 km mesafeyi gösteriyor. Ancak bu değer, seçilen güzergaha göre küçük farklar gösterebiliyor. TEM otoyolunu tercih edenler genellikle daha hızlı bir yolculuk yaparken, D020 karayolu üzerinden gidenler biraz daha uzun ama manzaralı bir rota deneyimi yaşayabiliyor.

        Kıyıköy’e doğru ilerlerken Trakya’nın yeşil doğası, ormanlık alanlar ve kıyı şeridi boyunca uzanan yollar yolculuğu keyifli hale getiriyor. Yaz aylarında bölgeye gelenlerin büyük bir kısmı, bu doğal güzelliklerin tadını çıkararak kısa molalar veriyor.

        KIYIKÖY - İSTANBUL NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Kıyıköy - İstanbul ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, aracın tipi ve yol durumuna göre değişiyor. Özel araçla yapılan yolculuklarda ortalama süre 2,5 ila 3 saat arasında değişirken, otobüsle seyahat edenler için bu süre 3,5 ila 4 saate kadar uzayabiliyor. Özellikle hafta sonları artan şehir dışı trafiği nedeniyle sürenin uzaması mümkün.

        Yolculuk süresini etkileyen bir diğer unsur da mevsim koşullarıdır. Kış aylarında sis, yağmur veya buzlanma nedeniyle sürüş süresi artabiliyor. Yaz aylarında ise yolların daha açık olması, ulaşımı kolaylaştırıyor.

        Kıyıköy’e günübirlik gidenler genellikle sabah erken saatlerde yola çıkıp akşam saatlerinde İstanbul’a dönmeyi tercih ediyor. Ancak doğanın tadını çıkarmak isteyenler için konaklama imkanı sunan küçük pansiyon ve butik oteller de mevcut.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
