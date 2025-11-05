Kıyıköy - İstanbul kaç kilometre? Kıyıköy - İstanbul arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı, Trakya’nın kuzeyinde yer alan küçük ama bir o kadar da popüler bir sahil kasabası. İstanbul’dan günübirlik ulaşımın mümkün olduğu bu bölge, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında hem bireysel araçla hem de otobüs seferleriyle sıkça ziyaret ediliyor. İstanbul’un farklı ilçelerinden Kıyıköy’e gitmek için tercih edilebilecek alternatif yollar bulunuyor. Bu yolların uzunluğu ve yol durumu da seyahat süresini etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

KIYIKÖY - İSTANBUL KAÇ KİLOMETRE?

Kıyıköy - İstanbul arası ortalama 165 kilometre olarak ölçülüyor. Ancak bu mesafe, İstanbul’un hangi bölgesinden yola çıkıldığına göre değişebiliyor. Avrupa Yakası’ndan, özellikle Arnavutköy veya Silivri gibi kuzeybatı bölgelerden yola çıkanlar için mesafe 145 kilometreye kadar düşerken, Anadolu Yakası’ndan, örneğin Kadıköy veya Üsküdar’dan hareket edenler için yol 190 kilometreye kadar çıkabiliyor. Yol genellikle TEM Otoyolu üzerinden ilerliyor. İstanbul’dan hareket eden sürücüler, Çatalca veya Saray üzerinden Kıyıköy tabelalarını takip ederek kısa sürede Karadeniz kıyısına ulaşabiliyor. Özellikle hafta sonları şehirden kaçanlar için bu rota oldukça popüler hale geldi.

KIYIKÖY - İSTANBUL MESAFE NE KADAR? Kıyıköy - İstanbul mesafe ne kadar sorusunun cevabı, sadece kilometreyle değil, yolun kalitesiyle de açıklanabiliyor. Yolun büyük kısmı asfalt ve düzgün olmasına rağmen, Saray sonrası bölümlerde virajlı yollarla karşılaşmak mümkün. Bu nedenle özellikle ilk kez gidecek sürücülerin dikkatli olması öneriliyor. Yaklaşık 165 kilometrelik bu mesafe, özel araçla ortalama 2,5 ila 3 saat arasında tamamlanabiliyor. Trafik yoğunluğu, özellikle İstanbul çıkışı ve TEM bağlantı noktalarında seyahat süresini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Hafta içi erken saatlerde veya sabah erken saatlerde yola çıkmak, Kıyıköy’e daha rahat ulaşım sağlıyor. Kıyıköy’e ulaşımda toplu taşıma da bir seçenek. İstanbul’dan Kırklareli’nin Vize ilçesine giden otobüslerle ulaşım sağlanabiliyor, oradan ise kısa bir dolmuş yolculuğuyla Kıyıköy merkeze geçilebiliyor. KIYIKÖY - İSTANBUL KAÇ KM? Navigasyon uygulamaları, Kıyıköy - İstanbul arası ortalama 165 km mesafeyi gösteriyor. Ancak bu değer, seçilen güzergaha göre küçük farklar gösterebiliyor. TEM otoyolunu tercih edenler genellikle daha hızlı bir yolculuk yaparken, D020 karayolu üzerinden gidenler biraz daha uzun ama manzaralı bir rota deneyimi yaşayabiliyor.