İHA'nın haberine göre, cep telefonu bayisini çekiçle basan abla kardeşin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Rukiye K. önde arkada ablası Esma E. bayiye gelerek önce bayinin cam kapısını ellerindeki çekiçle kırıp içeri giriyor. Daha sonra iki kız kardeş telefonların bulunduğu vitrinin camlarını kırıyor. Hızını alamayan kadın daha sonra da masa üzerinde bulunan bilgisayara vurmaya başlıyor. Bu arada çekiç sapından çıkınca ablasının elindeki çekici alıp iş yerine zarar vermeye devam ediyor.

ESNAF SAKİNLEŞTİREMEDİ

Cep telefonu bayisinde bulunan şahıs ise donup kalarak kadınlara hiç tepki veremiyor. Bu sırada dışarıdan gelen komşu esnaf kız kardeşleri sakinleştirmeye çalışıyor. Ancak Rukiye K. bir türlü sakinleşmeyerek masa üzerindeki eşyalara zarar vermeye devam ediyor. Bir taraftan da bayi çalışanı genci tehdit ediyor. Kız kardeşler daha sonra komşu esnafın yardımıyla içeriden çıkartılıp götürülüyor.

Cep telefonu bayisi H.Ö. polise giderek kız kardeşlerden şikayetçi oldu. Olayın, işyeri sahibi H.Ö.'nün kendisini terk eden Rukiye K.’nin kardeşini dövdürmesi nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

Şikayet üzerine de kız kardeşlerinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

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