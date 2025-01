Kızıl Goncalar yeni bölüm tarihi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Now TV'nin her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizi, iki haftadır ekranlara gelmiyor. Bu sebeple Kızıl Goncalar'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yılbaşı tatili sonrası dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başlarken ‘’Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?’’ soruları yanıt arıyor. Peki, Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 13 Ocak 2025 Now TV yayın akışı...