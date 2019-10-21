'Kızıma Çeyiz' kitapçılarda



Geçmişten geleceğe hayatın tüm lezzetleri bu kitapta!

Karadeniz’in eşsiz yaylalarını, Doğu Anadolu’nun gizemli sokaklarını, Ege kıyılarını lezzetleri için keşfeden; güneşin, denizin, toprağın bereketlendirdiği tatların peşine düşen Firdevs Günaçar, bugüne kadar gizli bir hazine gibi biriktirdiği tariflerini Kızıma Çeyiz (Hayy Kitap) adlı ilk kitabıyla gün yüzüne çıkarıyor. Günaçar, çocukları ile birlikte tüm yemek tutkunlarına armağan ettiği kitabında, geleneksel tatlarla modern mutfakları harmanlıyor.

Bir masanın etrafında yakalanan mutluluğun ilk adımının yemek yapmaktan geçtiğine inanan Günaçar’ın, rehber niteliğindeki ilk kitabı Kızıma Çeyiz raflardaki yerini aldı. Kitapta yer verilen tamamı denenmiş 173 tarifle 129 hazır menü sayesinde artık yemek yapmak da menü oluşturmak da çok daha kolay...

İçinde sağlıklı ve doyurucu salatalardan çorbalara, hamur işlerinden zeytinyağlılara kadar pek çok reçetenin yer aldığı Kızıma Çeyiz kitabında, kurabiye ve tatlı tarifleriyle et, tavuk ve balık nasıl pişirilir, menüleri nasıl oluşturulur sorularının da yanıtı bulunuyor.

Fotoğrafçı Ayça Yalçıner’in iştahları kabartacak yemek görselleriyle hazırlanan Kızıma Çeyiz, yemek yapmayı ya da menü oluşturmayı bilmeyenler için adeta kılavuz niteliğinde. Bir annenin evladına bırakacağı en anlamlı miras olan çeyiz sandığı misali bu kitabın sayfaları da mutfağa yönelik ipuçları, pratik bilgiler ve mükemmel sofralara giden önerilerle dolu.

“Paylaşacak güzel bir sofranız varsa, yapılacak her yemek kolay ve lezzetlidir. Sevgi ile hazırlayacağınız tatlar için mutfağınıza girmekten korkmayın” diyen Firdevs Günaçar’ın ilk kitabı Kızıma Çeyiz kitap raflarında tüm yemek tutkunlarını bekliyor.