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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızına sokak ortasında şiddet uyguladı

        Kızına sokak ortasında şiddet uyguladı

        İstanbul Küçükçekmece'de bir annenin sokak ortasında 10 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı anlar vatandaşların kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 00:09 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:09
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        Küçükçekmece’de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşlar ile anne arasında tartışma yaşandı.

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        Çıkan tartışmada kendisine tepki gösterenlere "Alın sizin olsun" diyen anne arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken tartışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Olay, geçtiğimiz günlerde, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bir kadın, kızına şiddet uyguladığı iddiası ile çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

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        Vatandaşlar ile anne arasında çıkan tartışmada anne, "Bebek değil 10 yaşında" diyerek kendisine tepki gösterenlere bağırmaya başladı.

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        Çevredeki vatandaşların "Önce git tedavi ol, kızı böyle köşeye sıkıştırma" demesi üzerine anne, "Alın sizin olsun" diyerek arkasını dönüp uzaklaşmaya başladı. Daha sonra vatandaşların tepkisi üzerine geri döndü. Tartışma ve küçük kızın korku dolu anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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