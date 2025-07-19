KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'egemen eşitlik' vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, Kıbrıs konusunda New York'ta yapılan 5+1 formatındaki toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Tatar KKTC'ye dönüşünde Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tatar, 5+1 formatlı toplantıda, Kıbrıs'taki taraflar arasında ortak zemin oluşuncaya kadar iki taraf arasındaki işbirliği konularının değerlendirildiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; görüşmelerde taraflar arasında yapılacak 6 işbirliği başlığından 2'si üzerinde anlaşma sağlandığını kaydeden Tatar, üzerinde mutabakata varılan başlıkların "Enerji alanında işbirliği" ve "Sınırda açılacak yeni kapılar" olduğunu söyledi.

REKLAM

Tatar, Kıbrıslı Türklerin ambargo ve izolasyonlar altında insan haklarına aykırı şekilde mağdur edildiklerine dikkati çekerek, KKTC'de mülk alanlara karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tutuklama ve yargılama eylemlerini New York'taki toplantıda dile getirdiğini aktardı.

Guterres'in, Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini çok iyi anladığını ve bu doğrultuda adil bir yaklaşımda bulunarak kendilerine yakınlık gösterdiğini söyleyen Tatar, bundan dolayı Guterres'e teşekkür etti.