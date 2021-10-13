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KKTC'de hükümet istifa etti

Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

SON DAKİKA: KKTC'de hükümet istifa etti - KKTC haberleri
KKTC'de hükümet istifa etti
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İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını sundu.

Başbakan Saner yaptığı yazılı açıklamada, "Herkesin bildiği üzere Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi üçlü koalisyonu, Covid-19 salgını şiddetli bir şekilde tırmanırken Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi’nin hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine bir anlamda zorunlu olarak kuruldu. 8 Aralık 2020’de koalisyon protokolü imzalanır, 19 Aralık 2020’de Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu alırken de belirttiğim üzere hükümetimizin en temel amacı salgının ve onun getirdiği ekonomik sıkıntıların en az sıkıntı ile atlatılması idi. Ben, bizlere dışarıdan ve içeriden yaşatılan tüm sorunlara rağmen bu iki konuda başarılı olduk. Pandemi ile mücadelede dünyanın en iyi beş ülkesinden biriyiz" ifadelerini kullandı.

"MECLİSİMİZİN TOPLANMASINDA NİSAP SORUNU YAŞIYORUZ"

Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü sayesinde ekonomik sorunlarının aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girme bakımlarından ciddi bir güvence sağladıklarını vurgulayan Başbakan Saner, "Hal böyleyken Ekim ayı başından itibaren yeni dönem çalışmalarına başlayan Meclisimizin toplanmasında nisap sorunu yaşıyoruz. Bu da halkımıza icraatları gerçekleştirmek ülkenin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek adına yapmamız gereken yasa çalışmalarını engellemektedir. Son olarak erken seçim tarihinin belirlenmesi için iyi niyetle yaptığımız önerinin de reddedilmesi göstermiştir ki bu Meclisin çalışması için muhataplarımızdan gereken anlayış ve desteği göremeyeceğiz" dedi.

Başbakan Saner açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunlara ek olarak koalisyon ortağı iki partinin içinde yaşanan sorunlar vardır. Dolayısı ile Meclis’te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu. Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim. Bu noktada şunların çok değerli halkımız tarafından bilinmesini hassaten rica ederim. Ben tüm uzlaşmacı, demokrat, kimliğimle bu hükümetin devletimiz, ülkemiz, halkımız için başarılı olması, herhangi bir şaibeye adının karışmaması, ker kesimin, herkesin kucaklanması için elimden gelen her şeyi bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın yaptım. Bundan sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin, Parlamentomuzun ve halkımızın takdirine kalmıştır. 8 Aralık’tan bu yana benimle birlikte bu ülkeye hizmet etmek için katkı sağlayan herkese, büyük destek ve anlayışını gördüğüm Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve diğer Türkiye Cumhuriyeti Bakanları’na teşekkürlerimi ifade eder, saygılarımı sunarım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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