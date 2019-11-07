KKTC’de, 29 Ekim Salı günü saat 12.50 sularında bir uçak kazası yaşandı. Geçitkale Havaalanı pist yakınlarına düşen uçakta bulunan pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya yaşamını yitirdi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ankara, KKTC’ye kazanın aydınlatılması için destek olmak üzere uzman bir ekip gönderdi. Ekip, KKTC’li yetkililerle yoğun bir mesai verdi. Kazayı aydınlatabilecek belge ve kanıt toplandı. Kaza sırasında bir bölümü yanmış kokpit video kayıtları da Ankara’ya getirildi. KKTC’de, başta hava trafik kontrolörleri olmak üzere ilgili ve yetkililerle görüşüldü.

ANKARA’DA MESAİ

Ankara’da, uzman ekipler tüm bu belge, bilgi ve kazaya ilişkin diğer bulguların ışığında çalışma yürütüyor. Video kayıtlarının kaza sonrasında yanması nedeniyle zarar gördüğü, bu nedenle kazanın aydınlatılması için hiçbir katkı sunmadığı öğrenildi.

Buna karşılık teknik çalışmalar, kazaya giden süreci adım adım ortaya koydu. Buna göre, kazaya konu olan uçak, birçok kez indi-kalktı. Uçağın, bu iniş-kalkışlar sonrasında kazayla sonuçlanacak aşamaya geçtiği tespit edildi. Kaza öncesinde bir kez daha inen uçak, kalkışa geçti ancak yeterince güç kazanamadı. Uçak, düşmeye başladı. Uçak, yere çakıldı ve parçalandı.

Kazaya ilişkin ön raporun bir aya kadar yayımlanması hedefleniyor.