Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC),29 Ekim Salı günü saat 12.50 sularında bir uçak kazası yaşandı. Geçitkale Havaalanı pist yakınlarına düşen uçakta bulunan pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya yaşamını yitirdi.

ANKARA’DAN DESTEK

Ankara, KKTC'ye kazanın aydınlatılması için destek olmak üzere uzman bir ekip gönderdi. Ekip, KKTC'li yetkililerle hafta boyunca çalıştı. Başta hava trafik kontrolörleri olmak üzere ilgili ve yetkililerle görüşüldü. Ekibin, Ankara'ya döndüğü belirtiliyor.

YANMIŞ VİDEO KAYITLARI

İlk izlenimler ve ön tespitler, "pilotaj hatası"na işaret ediyor. Ancak, kesin bir saptama için araştırmaların derinleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu kapsamda öncelikle, kaza sırasında bir kısmı yanmış kokpit video kayıtları incelenecek. Kayıtlar, Ankara'ya getirildi. Ankara'da, uzman ekipler eliyle kayıtlar mercek altına alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de laboratuvar desteği verebileceği belirtiliyor. Böylece, kazanın gelişimine ilişkin bazı sonuçlara ulaşılabileceği belirtiliyor.

MOTOR DA İNCELENECEK

Görgü tanıkları, uçağın bir anda döne döne düşmeye başladığı bilgisini verdi. Uzmanlar, bazı durumlarda uçakların "sıfır hız" durumuna geçebileceğini belirterek, "Bu uçakta da aynı durum yaşanmış olabilir. Bu nedenle motorun da ayrıntılı incelenmesi gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

Motorun, İtalya'da ya da Hollanda'da incelenmesi ve bir arıza olup olmadığının ortaya konulması bekleniyor. Uçağın, üreticisinin İtalya olduğu kaydedildi.

ARIZA BİLGİSİ VERİLMEMİŞ

Pilotun, uçuş sırasında hava otoritelerine, "olağanüstü" bir gelişme ya da arıza uyarısında da bulunmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Normal iniş için izin istediği ifade ediliyor.