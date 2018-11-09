Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere iki kişinin yasa dışı bahisten kazandıkları paraları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçıracağı ihbarı geldi. Polis bu ihbar üzerine harekete geçerek havalimanına baskın yaptı. Yapılan baskında ihbar edilen Hasan Hüseyin T. (32) ile Ali İ. (32) uçağa binmek üzereyken yakalandı. Polis yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin üzerinde savcılıktan alınan izinle arama yaptı.

HER YERLERİNDEN PARA FIŞKIRDI

İHA'da yer alan habere göre üst aramasından Hasan Hüseyin T.’nin, iç çamaşırına gizlediği 5 bin, pantolon paçalarına sakladığı 10 bin euro ile cebinden çıkan 9 bin euroya el konuldu. Ali İ.’nin de üzerinden tam 13 bin euro çıktı. Her iki şüphelinin cüzdanlarından da toplam 360 dolar ve 4 bin 170 lira nakit para çıktı. Yaklaşık 250 bin lira paraya polis el koydu. Zanlıların üzerinden ve çantalarından ise 3 ayrı cep telefonu ve çok sayıda sim kart çıktı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Bu arada, şüphelilerin kollarında ise akıllı saatler olduğu görüldü. Polis bu saatleri zanlıların yasa dışı bahisten elde edilen paraların Türkiye’den KKTC’ye transferi noktasında çete üyeleriyle bağlantı kurmak için kullandıklarından şüphelenerek saatlere de el koydu. Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen ve paraların kendilerine ait olduğunu, ancak bu kadar para ile yurt dışına çıkışın suç olduğunu bilmediklerini dile getiren Hasan Hüseyin T. ve Ali İ., ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı.

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