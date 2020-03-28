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Kocaeli'de sokakta yaşayan İsmail Amca ikna oldui barınma evine yerleştirildi

Kocaeli'de dışarıda yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında barınma evine yerleştirilmek istenen 67 yaşındaki isamil İnan, belediye ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermemişti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İsmail Amca'nın sonunda ikna edildiğini ve barınma evine yerleştirildiğini duyurdu.

Kocaeli
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokakta olmamaları kararının ardından Kocaeli'de sokakta yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki isamil İnan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Barınma Evi'ne yerleştirilme teklifini kabul etmemiş, sokakta kalmayı tercih etmişti.

 

İsmail Amca'nın, o görüntülerinin sosyal medyada ses getirmesinin ardından bugün sevindiren haber geldi.... Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İsmail Amca'nın sonunda ikna edildiğini ve barınma evine yerleştirildiğini duyurdu ve son halini Twitter'dan paylaştı...


 

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