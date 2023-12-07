Kocaeli'de yakalanan PKK/PYD üyesi tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalanan PKK/PYD üyesi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli, Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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