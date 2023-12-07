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        Kocaeli'de yakalanan PKK/PYD üyesi tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalanan PKK/PYD üyesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:46 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:49
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        Kocaeli'de yakalanan PKK/PYD üyesi tutuklandı
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        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalanan PKK/PYD üyesi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bir şüpheli, Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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