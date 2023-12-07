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        Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

        İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis ve sağanak etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:08
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        Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
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        İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis ve sağanak etkisini gösterdi.

        Bölgede öğle saatlerinde görülen sis, yoğunluğunu artırdı.

        Sis ve hafif sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.

        Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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