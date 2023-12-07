Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği TCG Anadolu, Kocaeli'den ayrıldı İZMİTKörfezi´nde bir hafta önce vatandaşların ziyaretine açılan ve yoğun ilgi gören Türkiye´nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Kocaeli'nden ayrıldı.

İZMİTKörfezi´nde bir hafta önce vatandaşların ziyaretine açılan ve yoğun ilgi gören Türkiye´nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Kocaeli'nden ayrıldı.

Türkiye´nin ilk SİHA ve en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 30 Kasım´da İzmit Körfezi´nde vatandaşların ziyaretine açıldı. TCG Anadolu´ya vatandaşların ulaşımı 1 hafta boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin deniz araçlarıyla sağlandı. Soğuk havaya rağmen uzun kuyrukların oluştuğu ziyaret kapsamında Kocaeli ve çevre illerden gelenler TCG Anadolu´yu gezdi.

Yoğun ilgi gören TGC Anadolu, programın tamamlanmasının ardından Kocaeli´den ayrıldı.