Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği TCG Anadolu, Kocaeli'den ayrıldı
İZMİTKörfezi´nde bir hafta önce vatandaşların ziyaretine açılan ve yoğun ilgi gören Türkiye´nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Kocaeli'nden ayrıldı.
İZMİTKörfezi´nde bir hafta önce vatandaşların ziyaretine açılan ve yoğun ilgi gören Türkiye´nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Kocaeli'nden ayrıldı.
Türkiye´nin ilk SİHA ve en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 30 Kasım´da İzmit Körfezi´nde vatandaşların ziyaretine açıldı. TCG Anadolu´ya vatandaşların ulaşımı 1 hafta boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin deniz araçlarıyla sağlandı. Soğuk havaya rağmen uzun kuyrukların oluştuğu ziyaret kapsamında Kocaeli ve çevre illerden gelenler TCG Anadolu´yu gezdi.
Yoğun ilgi gören TGC Anadolu, programın tamamlanmasının ardından Kocaeli´den ayrıldı.
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