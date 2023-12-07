Kocaeli´deki bıçaklı kavgada cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'dekavgada Öner İsaoğlu'nu (43) bıçaklayarak öldüren M.A.G. (34), adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece İzmit ilçesi Kuruçeşme Doğan Mahallesi Nato Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otobüs durağının yanındaki yaralıyı görenlerin ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak yaralandığı belirlenen Öner İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İsaoğlu'nu öldürdüğü tespit edilen M.A.G., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, İzmit'teki evinde yakalandı. Gözaltına alınan M.A.G.'nin emniyette verdiği ifadede, Öner İsaoğlu ile olay yerinde karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını ve kendisini korumak için bıçak çektiğini, bıçağı sallarken nereye denk geldiğini görmediğini söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan M.A.G., adliyeye sevk edildi.