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        Kocaeli´deki bıçaklı kavgada cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

        KOCAELİ'dekavgada Öner İsaoğlu'nu (43) bıçaklayarak öldüren M.A.G. (34), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:35
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        Kocaeli´deki bıçaklı kavgada cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
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        KOCAELİ'dekavgada Öner İsaoğlu'nu (43) bıçaklayarak öldüren M.A.G. (34), adliyeye sevk edildi.

        Olay, önceki gece İzmit ilçesi Kuruçeşme Doğan Mahallesi Nato Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otobüs durağının yanındaki yaralıyı görenlerin ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak yaralandığı belirlenen Öner İsaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İsaoğlu'nu öldürdüğü tespit edilen M.A.G., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, İzmit'teki evinde yakalandı. Gözaltına alınan M.A.G.'nin emniyette verdiği ifadede, Öner İsaoğlu ile olay yerinde karşılaştıklarını, aralarında kavga çıktığını ve kendisini korumak için bıçak çektiğini, bıçağı sallarken nereye denk geldiğini görmediğini söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan M.A.G., adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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