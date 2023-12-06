Kocaeli'de bir zanlı tartıştığı çocuğu bıçakla yaraladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi 882. Sokak'taki parkta E.O. (16) ile E.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, bıçakla E.O'yu kalçasından yaraladı.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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