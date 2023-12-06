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        Kocaeli'de bir zanlı tartıştığı çocuğu bıçakla yaraladı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:17 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:53
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        Kocaeli'de bir zanlı tartıştığı çocuğu bıçakla yaraladı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Mevlana Mahallesi 882. Sokak'taki parkta E.O. (16) ile E.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B, bıçakla E.O'yu kalçasından yaraladı.

        Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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