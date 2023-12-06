Kocaeli Valisi Yavuz: 2017'den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik KOCAELİValisiSeddar Yavuz, İzmit ile Gebze kent meydanlarına kurulan Mobil Göç Noktası'nın işlevini anlatıp, "Valilik olarak şu ana kadar 2017'den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik" dedi.

KOCAELİValisiSeddar Yavuz, İzmit ile Gebze kent meydanlarına kurulan Mobil Göç Noktası'nın işlevini anlatıp, "Valilik olarak şu ana kadar 2017'den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı'nca 4 Ağustos'ta kaçak göçmenlerin tespiti için İzmit Kent Meydanı ile Gebze Kent Meydanı'na 'Mobil Göç Noktası' kuruldu. Uygulama kapsamında kaçak göçmen olduğundan şüphelenilen kişiler, Mobil Göç Noktası'na götürülüp kaçak yollarla ülkeye giriş yapıp yapmadığı tespit ediliyor. Göçmenin kaçak olduğunun tespit edilmesiyle sınır dışı işlemleri dahil olmak üzere gerekli süreç işlemeye başlıyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bugün İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Mobil Göç Noktası'na gelip, açıklamalarda bulundu. Sınır güvenliğine dikkat çeken Vali Yavuz, "Sınır güvenliğine özel bir önem addediyoruz. Şu ana kadar 1104 kilometre fiziki duvar örerek, görüntüleme ve teknik cihazlarla sınırlarını kontrol ediyoruz. Diğer taraftan yasal olarak ülkemize giriş yapan, yasal süresi içerisinde ayrılmayarak yasa dışı konuma düşen veya yasa dışı yollarla ülkemize giren düzensiz göçle mücadele etmek üzere farklı araçlar kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Mobil Göç Noktası. Bir tanesini İzmit merkezinde, diğerini ise Gebze Kent Meydanı'nda konuşlandırdık" dedi.

MOBİL GÖÇ NOKTASI'NIN İŞLEYİŞİNİ ANLATTI

Mobil Göç Noktası´nın işleyişini anlatan Vali Yavuz, "Güvenlik birimlerimiz sahada şüphelendikleri yabancıların kimliklerini, pasaportlarına ya da bilgilerini sorduklarında şüphelendiklerini süratle aracımıza getirerek, buradaki teknolojik altyapıdan istifade ederek gerek parmak izi gerek görüntüleme sistemleriyle yasal olarak ülkemizde kalma hakkı olup, olmadığı tespit ediyor. Eğer ülkemizde yasal kalma hakkı yoksa geri gönderme merkezlerine gönderilmek suretiyle ülkemizden sınır dışı ediliyor. Eğer yasal kalma hakkı varsa da yabancıların ülkemizde daha fazla huzursuz edilmeksizin süratli bir şekilde işlemlerin tamamlanması amaçlanıyor. Önce pilot olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından İstanbul'da uygulandı. Şu anda diğer büyük illerimize yayılmış durumda" diye konuştu.

2023'TE 4 BİN 916 YABANCI SINIR DIŞI EDİLDİ

Kocaeli'de 2017 yılından bu yana 20 bin 343 kaçak göçmenin sınır dışı edildiğini belirten Vali Yavuz, "Özellikle ülkemizin etrafındaki istikrarsızlıklar, savaş ve iç çatışmalar sebebiyle ülkemize akın etme ihtimali bulunan yabancılarla ilgili olarak yoğun bir mücadele yürüttüğümüzü herkes biliyor. Nitekim 1104 kilometre sınırda duvar örülmesi de herhalde her aklı izan sahibi insan için bu konudaki samimiyetimizi ifade ediyor. Valilik olarak şu ana kadar 2017'den bu yana 20 bin 343 yabancıyı sınır dışı ettik. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyan önemli bir rakam. Diğer taraftan da 2023 yılı içerisinde şu ana kadar 4 bin 916 yabancıyı sınır dışı ettik ve ilimizden 3 bin 743 yabancı yakalanmış ve geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.