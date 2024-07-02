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        Üç büyüklerde forma giyen ilk yabancı: Batshuayi tarihe geçiyor!

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından bu kez Galatasaray'ın yolunu tutan Michy Batshuayi, üç büyük kulübün de formasını giyen ilk yabancı futbolcu unvanına sahip olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:00
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        Batshuayi tarihe geçiyor!
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        Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 202'ye yükseldi.

        Sarı-kırmızılılar, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 202 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

        Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci olarak Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

        Batshuayi, Galatasaray tarihinin 202. yabancı futbolcusu oldu.

        ÜÇ BÜYÜK KULÜPTE FORMA GİYEN İLK YABANCI

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından bu kez Galatasaray'ın yolunu tutan Michy Batshuayi, üç büyük kulübün de formasını giyen ilk yabancı futbolcu ünvanına sahip olacak.

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        Türkiye serüvenine ilk olarak 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'ta Chelsea'den kiralık olarak başlayan Belçikalı santrfor, forma giydiği 42 resmi maçta 14 kez golle buluştu.

        Ardından 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, 3,5 milyon avro karşılığında Batshuayi'nin bonservisini Chelsea'den aldı ve 2+1 yıllık mukavele imzaladı.

        Sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda çıktığı 32 resmi maçta 20 kez ağları havalandıran Batshuayi, 2023-2024 sezonunu ise 43 resmi maçta 24 golle kapattı.

        Fenerbahçe ile olan sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayan Belçikalı oyuncu, yeni sezon öncesi bu kez Galatasaray ile 3 yıllık mukaveleye imza attı.

        EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

        Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılar'dan yana kullandı.

        Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

        BATSHUAYI, GALATASARAY TARİHİNDE 5. BELÇİKALI

        Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı terleten 5. Belçikalı futbolcu olacak.

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        Galatasaray'da daha önce Belçikalı futbolcular; Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda ve Dries Mertens forma giydi. Batshuayi, kulüp tarihinin beşinci Belçikalı oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

        TÜRK ASILLI YABANCILAR

        Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

        İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

        GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI

        Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

        Ülke Sayı Futbolcular
        Brezilya 24 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius
        Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
        Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
        Fransa 10 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
        Almanya 9 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn
        Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
        Arjantin 7 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
        Kolombiya 7 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez
        Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
        İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
        Fildişi Sahili 6 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier
        Belçika 5 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
        Nijerya 5 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
        İspanya 5 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino
        Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
        Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
        Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
        İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
        Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
        Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
        Senegal 3 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
        Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
        Fas 3 Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
        Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski
        Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
        İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh
        Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas
        Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso
        Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
        Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
        Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
        Cezayir 2 Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
        ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin
        İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
        Danimarka 2 Victor Nelsson, Mathias Ross
        Sırbistan 1 Sasa Ilic
        İran 1 Naser Sadeghi
        Surinam 1 Ulrich Watson
        Litvanya 1 Gintaras Stauce
        Zimbabve 1 Norman Mapeza
        Galler 1 Dean Saunders
        İsrail 1 Haim Revivo
        Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev
        Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues
        İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson
        Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou
        Gabon 1 Mario Lemina
        Mısır 1 Mustafa Muhammed
        Şili 1 Erick Pulgar
        Avusturya 1 Yusuf Demir
        Kosova 1 Milot Rashica
        Kanada 1 Samuel Adekugbe

        Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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