ATAK SIRASINDA HÜCRELERİN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Fareler ve insan dokuları üzerinde yapılan bir laboratuvar çalışmasında araştırmacılar, astım ataklarının akciğerlerin hava yollarındaki hücreleri nasıl öldürdüğünü ortaya çıkardılar. Bir astım krizi sırasında hava yolları daraldığında, bu geçiş yollarını kaplayan ve epitel hücreleri olarak adlandırılan ince hücre tabakasının çok kalabalıklaştığını ve bazı hücrelerin doku dışına sıkışarak ölmesine neden olduğunu buldular.