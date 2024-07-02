Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Murat Kurum yaklaşık 13 ay sonra ve Kemal Memişoğlu ise ilk kez toplantıya katılacak. Toplantının ana gündem maddesini memur maaş zamları ile emekli maaşları oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlayacak.

ENFLASYON RAKAMLARI MASADA Toplantının ana gündemini memur maaş zamları ile emekli maaşları oluşturacak. Milyonları ilgilendiren kritik toplantıda, enflasyonla mücadele ve tasarruf vergi paketi de masada olacak. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılan adımlar ele alınacak. Enflasyonda belirlenen hedeflerin tutturulabilmesi için izlenen yol harikası değerlendirilecek. REKLAM Memur maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranının da kabine de gündeme gelmesi bekleniyor.

KAMUDA TASARRUF PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen yeni vergi paketi hakkındaki detayların görüşülmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sunum yapması bekleniyor.

KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR Kayseri'de önceki gün yaşanan olayların Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. Yaşananlara karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek. ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.