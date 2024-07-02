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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Memur ve emekli maaşları görüşülecek! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? | Son dakika haberleri

        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! Memur ve emekli maaşları görüşülecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısında, memur maaşlarına yapılacak zam oranı ve emekli aylıkları toplantıda görüşülecek. Diğer yandan Kayseri'de yaşanan olayların masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum yaklaşık 13 ay sonra toplantıya katılırken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu toplantıya ilk kez katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 08:11 Güncelleme: 02.07.2024 - 08:12
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        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Murat Kurum yaklaşık 13 ay sonra ve Kemal Memişoğlu ise ilk kez toplantıya katılacak. Toplantının ana gündem maddesini memur maaş zamları ile emekli maaşları oluşturacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlayacak.

        ENFLASYON RAKAMLARI MASADA

        Toplantının ana gündemini memur maaş zamları ile emekli maaşları oluşturacak. Milyonları ilgilendiren kritik toplantıda, enflasyonla mücadele ve tasarruf vergi paketi de masada olacak. Ekonomideki yol haritasının masaya yatırılacağı toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılan adımlar ele alınacak. Enflasyonda belirlenen hedeflerin tutturulabilmesi için izlenen yol harikası değerlendirilecek.

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        Memur maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranının da kabine de gündeme gelmesi bekleniyor.

        KAMUDA TASARRUF PAKETİ GÖRÜŞÜLECEK

        Enflasyonu kontrol altına almak için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin uygulamalar ve yeni vergi paketi görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

        Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen yeni vergi paketi hakkındaki detayların görüşülmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de sunum yapması bekleniyor.

        KAYSERİ'DEKİ OLAYLAR

        Kayseri'de önceki gün yaşanan olayların Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. Yaşananlara karşı alınacak önlemler ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

        ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

        İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınları da Kabine gündeminde olacak. Orman yangınlarına erken müdahale ve yangınların önlenmesi için alınan önlemler masaya yatırılacak.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZİYARETLERİ

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 3-4 Temmuz'da Astana Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi, 6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, 9-11 Temmuz'da Washington'daki NATO Zirvesi ve 20 Temmuz'da TSK'nın Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümü kutlamaları vesilesiyle KKTC'ye gidecek. Kabinede Erdoğan'ın yurtdışı programları ve yoğun temas trafiğinin de gündemde olması öngörülüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması gerçekleştirmesi bekleniyor.

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