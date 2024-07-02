Avusturya - Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Montella'nın Avusturya maçı 11'i
EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye bu akşam Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı. Bu turu geçen ekip çeyrek final mücadelesinde Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Avusturya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Montella'nın muhtemel 11'i...
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turu maçında bu akşam Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın Leipzig kentiyle aynı adı taşıyan stadyumda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Turu geçen taraf, çeyrek finale yükselecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK
Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.
Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.
Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.
AVUSTURYA LİDER, TÜRKİYE İKİNCİ BİTİRDİ
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.
Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.
Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.
A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, maçta forma giyemeyecek.
Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.
Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
10 FUTBOLCU SINIRDA
A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
AVUSTURYA İLE 18. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.
SON MAÇTA FARKLI YENİLGİ
A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.
Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.
Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.
A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.
İşte Montella'nın muhtemel 11'i:
Mert Günok
Mert Müldür
Merih Demiral
Abdülkerim Bardakcı
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
Salih Özcan
Orkun Kökçü
Arda Güler
Kenan Yıldız