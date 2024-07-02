Hollanda'da 223 gün sonra hükümet kuruldu: Aşırı sağ-merkez sağ birleşti
Hollanda'da geçtiğim Kasım ayında gerçekleşen seçimlerden 223 gün sonra ırkçı ve İslam karşıtı aşırı sağcı PVV partisinin lideri Wilders'ın gölgesinde aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti kuruldu. Koalisyon partilerinin kararıyla Hollanda eski istihbarat şefi Dick Schoof başbakan olurken, Wilders'ın partisi mülteciler, sağlık, altyapı, dış ticaret ve ekonomi bakanlıklarını üstlendi.
Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan genel seçimlerden 223 gün sonra ırkçı ve İslam düşmanı lider Geert Wilders'ın ilk günden itibaren tek seçenek olduğunu söylediği aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti kuruldu.
Ülkede 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu koalisyon hükümeti kurmak istediğini açıklamıştı.
Söz konusu partilerle girdiği koalisyon müzakerelerinde başbakan olma isteği reddedilen Wilders, martta yaptığı açıklamada, bu talebinden şimdilik vazgeçtiğini belirtse de "Ben yine de Hollanda başbakanı olacağım hem de daha fazla Hollandalının desteğiyle. Yarın değilse bile yarından sonraki gün. Çünkü milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak." ifadesini kullanmıştı.
Koalisyon partilerinin mutabakatıyla Hollanda eski istihbarat şefi Dick Schoof'un başbakan olduğu koalisyon hükümetinde, büyük ortak olan Wilders'ın partisi aşırı sağcı PVV, mülteciler, sağlık, altyapı, dış ticaret ve ekonomi bakanlıklarını üstlendi.
Yeşilgöz liderliğindeki VVD, adalet, savunma, maliye ve iklim bakanlıklarını devralırken, Pieter Omtzigt liderliğindeki NSC, dışişleri, içişleri, eğitim ve sosyal işler bakanlıklarına sahip oldu.
Dışişleri Bakanlığına, daha önce ülkesinin İsrail ve Yunanistan büyükelçiliklerini de üstlenmiş Caspar Veldkamp getirildi.
Koalisyonun küçük ortağı BBB ise tarım ve sosyal konutlar bakanlıklarını üstlenecek.
Yemin ederek görevine başlayan yeni hükümetin en önemli önceliği, sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili politikaları katılaştırmak olacak.
Hükümet programında, Hollanda'nın İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının değerlendirileceği de yer alıyor.
WILDERS KOALİSYON SÜRECİNDE BİRÇOK SKANDALA İMZA ATTI
Hollanda'da 22 Kasım seçimlerinden açık ara ilk sırada çıkan Wilders, koalisyon müzakereleri sürecinde birçok skandala neden olarak geri adım atmak zorunda kaldı.
Seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarını araştırmakla görevlendirilen eski içişleri bakanlarından Ronald Plasterk'in çabaları sonuçlanmazken, Wilders, Plasterk'in kurulacak sağ hükümetin başbakanı olmasını destekledi.
Başbakanlık için Wilders'in desteğini alan Plasterk hakkında, geliştirilen kanser tedavisi patenti üzerinden elde edilen gelirle ilgili skandalın ortaya çıkmasının ardından 20 Mayıs'ta başbakanlık görevi için adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Wilders, patent dolandırıcılığı iddialarını reddeden Plasterk'in mükemmel bir başbakan olacağını düşündüğü için bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Geert Wilders'in, adı usulsüzlük ve skandallara karışan bir başka adayı ise PVV Senatörü Gom van Strien oldu.
Plasterk'ten önce hükümeti kurmakla görevlendirilen PVV senatörlerinden Van Strien, koalisyon adayı partilerle tek bir görüşme yapamadan istifa etmek zorunda kaldı.
Van Strien, 2009'a kadar yöneticiliğini yaptığı Utrecht Üniversitesi Hastanesinin yan kuruluşunda usulsüzlüklere karıştığı iddiasının ardından görevden çekildi.
Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD), geçen ay Van Strien'in evinde arama yaptı. Van Strien, "Hollanda tarihinde hükümet kurmakla görevlendirilen yetkililer arasında en kısa süre görevde kalan kişi" oldu.
Kasım seçimlerinden önce de Wilders'in partisindeki çok sayıda yetkilinin adı ırkçılık veya yolsuzluklara karıştı.
Delfzijl Belediyesinin PVV'li Meclis Üyesi Emil Smeding, 2018'de Ter Apel'deki iltica başvuru merkezinde çıkan yangına ilişkin Facebook'taki habere, "Benzinle söndürün" yorumunu yapmasının ardından istifa ederken, Wilders ırkçılık yaptığı gerekçesiyle Rotterdam'daki PVV Üyesi Geza Hegedüs'u görevden aldı.
Wilder'in partisi PVV'nin sözcülerinden Michael Heemels, 2016'da partinin parasını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle mahkum olurken, PVV'nin Almere'deki Meclis Üyesi Rene Eekhuis, partiden kendi hesabına para aktardığı gerekçesiyle ihraç edildi.
*Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.