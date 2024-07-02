Hollanda'da 223 gün sonra hükümet kuruldu: Aşırı sağ-merkez sağ birleşti

Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan genel seçimlerden 223 gün sonra ırkçı ve İslam düşmanı lider Geert Wilders'ın ilk günden itibaren tek seçenek olduğunu söylediği aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti kuruldu.

Ülkede 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan Wilders, 24 sandalye ile üçüncü sırayı alan Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), 20 sandalye ile dördüncü sıraya yerleşen Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve 7 sandalye ile altıncı sırayı alan Caroline van der Plas liderliğindeki Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisinin (BBB) dahil olduğu koalisyon hükümeti kurmak istediğini açıklamıştı.

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Söz konusu partilerle girdiği koalisyon müzakerelerinde başbakan olma isteği reddedilen Wilders, martta yaptığı açıklamada, bu talebinden şimdilik vazgeçtiğini belirtse de "Ben yine de Hollanda başbakanı olacağım hem de daha fazla Hollandalının desteğiyle. Yarın değilse bile yarından sonraki gün. Çünkü milyonlarca Hollandalının sesi duyulacak." ifadesini kullanmıştı.

HOLLANDA ESKİ İSTİHBARAT ŞEFİ BAŞBAKAN OLDU

Koalisyon partilerinin mutabakatıyla Hollanda eski istihbarat şefi Dick Schoof'un başbakan olduğu koalisyon hükümetinde, büyük ortak olan Wilders'ın partisi aşırı sağcı PVV, mülteciler, sağlık, altyapı, dış ticaret ve ekonomi bakanlıklarını üstlendi.