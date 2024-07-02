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        Haberler Gündem Politika Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriyeli çocuğa cinsel istismar sonrası çıkan olaylarda provokatif eylemlerde yer aldığı belirlenen 474 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydının olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimlerin dikkatle izlendiğini belirterek, "Türkiye'ye karşı bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri, devletimizin birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:13
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        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
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        Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun akrabası tarafından istismara uğramasının ardından başlayan olaylar sonrası düzenlenen provokatif eylemlerde yer alan 474 kişi gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

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        Vatandaşlara provokasyonlara gelmeme ve itidalli davranma çağrısı yapan Yerlikaya, "Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

        BAKAN GÜLER: SURİYELİ SIĞINMACI KONUSU DİKKATLE İZLENİYOR

        Kayseri'de çocuğa istismar sonrası diğer kentlerde de çıkan olaylara ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi.

        Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı videokonferans toplantısında yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimleri dikkatle izlediklerini belirterek, "Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." dedi.

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        #Yaşar Güler
        #Milli Savunma Bakanlığı
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