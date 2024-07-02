Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Haziran döneminde yüzde 3.7 oranında büyüdü. Bu dönemde toplam satılar 577 bin 981 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 7.3 oranında artarak 462 bin 955 adet seviyesine çıkarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8.7 azaldı ve 115 bin 26 adede geriledi.

Haziran ayında ise toplam pazar yüzde 5.3 azalarak 106 bin 238 adede geriledi.

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Önceki ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 azalarak 87 bin 858 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12.6 azalarak 18 bin 380 adet oldu.

Bu sonuçlar ile birlikte, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 40 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 45.4 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 18.9 arttı. SATIŞLARDA KAMPANYA ETKİSİ Otomobil satışları Haziran ayında geçen yıla göre azalmış görünse de, rakamlar pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını ortaya koyuyor. Hatırlanacak olursa, 2023'ün Haziran ayında otomobil bir yatırım aracı olarak görülüyor ve yeni bir otomobil satın almak isteyenler aylarca sıra bekliyordu. Her ne kadar 2023'ün yaz aylarında otomobil yatırım aracı olmaktan çıksa da, geçen yıl satışlarda tüm zamanların rekoru kırılmıştı.

Otomobilde 'akıllanma' zammı Haberi Görüntüle Bu yılın Haziran ayında ise, markaların hayata geçirdiği kampanyaların satış rakamlarına yansıdığı görülüyor. Kampanyaların başlıca sebebi ise, birkaç gün sonra yürürlüğe girecek Genel Güvenlik Yönetmeliği. Bu yönetmelik kapsamına girmeyen araçlara sahip birçok marka, yaklaşık 2 aydır yoğun bir kampanya mesaisi yürüterek ellerindeki stokları eritmeye çalışıyor. Aksi halde, yönetmeliğe uymayan araçların satışı 7 Temmuz'dan sonra belirli şartlara bağlanacak. YÜZDE 40'LIK YÜKSELİŞ Sıkılaşan kredi koşullarına rağmen Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışlarında aylık bazda iki ay üst üste yükseliş kaydedildi.

Satışlar Mart ayında 109 bin 828 adet iken, Nisan'da 75 bin 919 adede gerilemişti. Mayıs ayında ise firmaların kampanya hamlesiyle yeniden 100 bin seviyesinin üzerine tırmanarak 100 bin 305 adede ulaştı. Kampanyaların Haziran'da da devam etmesiyle aylık satışlar Nisan ayındaki yılın dip seviyesine göre yüzde 40 yükselmiş oldu. Kampanyaların önümüzdeki aylarda devam edip etmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Fakat, sektörde yapılan tahminler yukarı yönlü revize edilmiş durumda. Önceki aylarda, yıl sonu için 850 bin adetlik pazar büyüklüğü tahminleri yapılırken, şimdilerde ise 2024 sonunda toplam satışların 1 milyon adedi aşabileceği belirtiliyor.

ELEKTRİKLİLERİN PAYI DİZELLERE YAKLAŞTI Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, ilk 6 ayda pazarın yüzde 87.5’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştu. C segmenti otomobiller 256 bin 440 adetle yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 146 bin 401 adetle yüzde 31.6 pay aldı. Otomobil satıları motor tipine göre analiz edildiğinde ise, elektrikli otomobillerin pazar payınının dizellere yaklaştığı görülüyor. Buna göre benzinli otomobil satışları 305 bin 550 adetle yüzde 66 pay, hibrit otomobil satışları 64 bin 921 adetle yüzde 14 pay, dizel otomobil satışları 50 bin 64 adetle yüzde 10.8 pay ve elektrikli otomobil satışları 39 bin 405 adetle yüzde 8.5 pay aldı.

YÜZDE 10 ÖTV TESLA'YA YARADI ODMD'nin açıkladığı Haziran ayı pazar sonuçlarında bir başka dikkat çeken noktada, bir süredir satışları ciddi oranda düşen Tesla'nın Togg'u geçmesi oldu. ODMD verilerine göre, Tesla'nın Model Y otomobili Haziran'da 2 bin 670 adet satılırken, Togg T10X ise 1733 müşteri ile buluştu. Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı Haberi Görüntüle ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla, 2023'te yerli elektrikli otomobil Togg ile benzer zamanlarda pazara giriş yapmıştı. Tesla'nın satışlarında 2023'ün son döneminden itibaren dramatik düşüşler gözlenirken, Nisan ayında yapılan bir batarya güncellemesi ile motor gücü 160 kW'nin altına düşürülen otomobilin yüzde 10 ÖTV'ye girmesi sağlanmıştı. Bu da otomobilin fiyatında yaklaşık 1 milyon TL'lik indirim yaratmıştı.